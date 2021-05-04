Москва, 4 мая, 2021, 20:19 — ИА Регнум. Российская певица Клава Кока записала песню совместно с солистом группы «Руки Вверх» Сергеем Жуковым. Артисты опубликовали в своих Instagram-аккаунтах фрагменты композиции.

Dmitry Rozhkov Сергей Жуков

https://www.instagram.com/p/COajY7BoDnd/

«Вы давно просили лирическую песню, которая будет вызывать абсолютно искренние эмоции… Кажется, вот она», — обратился к фанатам Жуков, предложив им угадать, с кем записан этот трек. Клава Кока также опубликовала видеофрагмент этой песни, но уже со своим участием.

Добавим, что название композиции Клавы Коки и Сергея Жукова пока не известно. Дата выхода трека пока тоже не названа.