Москва, 4 мая, 2021, 19:53 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на ограничение избирательных прав граждан РФ, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Николай Ярошенко. Террористка

Поправками предусматривается, что не имеет права быть избранным депутатом Государственной думы гражданин, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, признанных судом экстремистскими или террористическими организациями.

Если нормы найдут поддержку у большинства парламентариев, запрет будет распространяться на учредителей, членов коллегиального руководящего органа, руководителей и заместителей руководителей экстремистских и террористических организаций, руководителей их структурных подразделений и их заместителей, членов, участников, работников и иных лиц, причастных к деятельности таких организаций.

Положения законопроекта учитывают различный статус указанных лиц в деятельности экстремистских и террористических организаций и предусматривают дифференциацию сроков ограничения пассивного избирательного права. Например, лица, являвшиеся участником, членом, работником экстремистской или террористической организаций, иным лицом, причастным к деятельности таких организаций, не могут быть избраны депутатами Госдумы до истечения трех лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем руководителя, руководителем структурного подразделения, заместителем руководителя структурного подразделения экстремистской или террористической организации, не могут быть избраны депутатами Государственной думы до истечения пяти лет со дня вступления в законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической организации, следует из документа.