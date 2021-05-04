Челябинск, 4 мая, 2021, 19:52 — ИА Регнум. В Челябинской области за первые дни мая утонули несколько человек. Эти данные приводят местные СМИ.

Цитата из х∕ф «Стена». Реж. Алан Паркер, Дональд Скарф. 1982. Великобритания Утопленник

Как пишет 74.ru, погибли трое мужчин, а ещё двоих ищут. На Шершнёвском водохранилище пропали два рыбака. Их лодку и тело одного уже нашли. В Брединском районе тоже пропал 53-летний рыбак. Его лодку нашли перевёрнутой.

3 мая из Верхнеуральского водоёма извлекли тело 35-летнего рыбака. И в тот же день в реке Увелке погиб 37-летний мужчина.