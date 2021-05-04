Ульяновск, 5 мая, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области, несмотря на особый противопожарный режим, продолжается пал травы. Это следует из данных ГУ МЧС по региону.

22.mchs.gov.ru Пал сухой травы

По данным ведомства, 3 мая в Ульяновской области пожарно-спасательные подразделения 14 раз выезжали на тушение сухой травы. В том числе три возгорания зарегистрировано в Николаевском районе, по два пала сухой травы — в Ульяновске, Майнском и Новомалыклинском районах.

Всего за сутки во время травяных пожаров выгорело 2,492 гектара. Самый крупный пожар произошёл в Новоспасском районе, где площадь возгорания составила 1,5 гектара.

Спасатели напоминают, что неосторожное обращение с огнём может стать причиной «катастрофических последствий»: гибели людей, уничтожения материальных ценностей и лесного массива.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области регулярно регистрируют более десяти травяных пожаров в сутки. Также зафиксированы первые лесные пожары.