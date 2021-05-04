Москва, , 19:48 — REGNUM Главный тренер московского «Спартака» может вернуться тренировать в Германию. На специалиста претендует «Ганновер 96», который выступает во второй Бундеслиге. Об этом 4 мая сообщило издание Bild.

После 30-ти сыгранных туров Бундеслиги 2 «Ганновер 96», набрав 39 очков, идет на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата.

Ранее стало известно, что Тедеско покинет пост главного тренера «красно-белых» после завершения текущего сезона. Стороны отказались продлевать соглашение, которое истекает 31 июня 2021-го года.

25 апреля в рамках 27-го тура Российской Премьер-лиги 2020/21 «Спартак» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч забил шведский нападающий Джордан Ларссон.