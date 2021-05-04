Москва, , 19:47 — REGNUM Законопроект, направленный на создание дополнительных мер по противодействию деструктивному влиянию на социальные и политические институты российского общества, внесли в Госдуму депутаты во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискарёвым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Инициатива предусматривает поправки к закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», устанавливается норма о запрете на участие российских граждан и юридических лиц в деятельности организации, признанной нежелательной в Российской Федерации, за пределами территории Российской Федерации.

Одновременно предлагается внести дополнительный квалифицирующий признак признания иностранной или международной организации нежелательной на территории Российской Федерации в случае оказания ею посреднических услуг при проведении операций с денежными средствами или иным имуществом, принадлежащим иностранной или международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации, для осуществления такой организацией деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности или безопасности государства.