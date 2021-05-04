Краснотурьинск, Свердловская область, , 19:42 — REGNUM В Краснотурьинском районе Свердловской области несколько подростков заманили девятилетнюю девочку в лес и один из них её изнасиловал. Об этом пишут СМИ.

По данным Е1.ru, преступление произошло ещё 23 апреля. Подростков было четверо. Ученик четвёртого класса надругался над ребёнком на глазах своих двоих братьев и друга.

Отметим, эта история облетела посёлок, в котором живёт девочка. По данным СМИ, насильник ещё не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности. Официальных комментариев пока нет.