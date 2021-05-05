Чебоксары, , 07:36 — REGNUM В Чувашии в преддверии Дня Победы издана первая книга о новочебоксарцах-участниках Великой Отечественной войны. Сборник издан в рамках благотворительной программы Чебоксарской ГЭС, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе станции.

Книга о фронтовиках Cheges.rushydro.ru

Автором издания «Новочебоксарцы — фронтовики Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.» является основатель и руководитель музея «Патриот» химико-механического техникума Валерий Кадеев. Он собирал сведения о фронтовиках несколько лет вместе с советом ветеранов города, военным комиссариатом, поисковым отрядом техникума «Пламенные сердца» и местными предприятиями.

В сборнике представлены фотографии и краткие биографии 1873 ветеранов, в том числе 193 женщин.

«Новое издание — первый за 60-летнюю историю Новочебоксарска сборник о воинах-победителях, которые в мирной жизни стали первостроителями города химиков и энергетиков, трудились на его предприятиях и социальных объектах, создали семьи и трудовые династии», — говорится в сообщении.

Первые 70 экземпляров сборника переданы в дар городским и школьным библиотекам Новочебоксарска.

Отметим, что в настоящее время в городе остались в живых восемь участников Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая в Чебоксарах в галерее культурного центра «Полигон» состоится открытие выставки «Территория Победы». В экспозиции представлено более 50 известных работ советских военных фотокорреспондентов — черно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны.

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