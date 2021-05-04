Дортмунд, Германия, , 19:36 — REGNUM 27-летний фланговый нападающий французского «Лиона» и национальной сборной Нидерландов Мемфис Депай может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии». Об интересе к футболисту со стороны «шмелей» сообщили на портале Transfermarkt.

Ранее сообщалось, что нападающий «шмелей» Джейдон Санчо может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно. Руководство «Боруссии» хочет выручить за англичанина 120 миллионов евро. Депай же рассматривается в качестве замены Санчо.

В текущем сезоне Депай принял участие в 35-ти матчах французской Лиги 1, в которых отметился 19-ю забитыми мячами и 10-ю голевыми передачами.

Депай перешел в «Лион» 20 января 2017-го года из «Манчестер Юнайтед» за 16 миллионов евро. Текущая стоимость нидерландца по оценкам портала Transfermarkt составляет 45 миллионов евро.