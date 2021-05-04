Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Принцип равенства при возобновлении поездок после пандемии, в том числе в вопросе введения паспортов о вакцинации от COVID-19, будут соблюдать Соединённые Штаты. Об этом 4 мая заявил глава министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас в ходе ежегодной конференции Совета Америк, которая состоялась в онлайн-формате.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: болезнь снова наступает — трансляция»

Майоркас уточнил, что МВБ постоянно отслеживает ситуацию с целью соблюсти баланс между экономической составляющей и безопасностью поездок. Глава МВД особо отметил, что все меры, предпринимаемые для восстановления экономики или по организации поездок, будут основываться на принципах равенства.

Глава МВД пояснил, что решение о вводе паспортов вакцинации ещё не принято. Дискуссии по данному вопросу продолжаются как с участием частного сектора, так и международных партнёров.

Напомним, Совет Америк — неправительственная организация, которая объединяет крупные компании частного сектора, работающие в Западном полушарии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что введение паспортов о вакцинации от COVID-19 поддержали главы министерств туризма стран G20.

Читайте ранее в этом сюжете: Главы министерств туризма стран G20 поддержали ввод паспортов вакцинации