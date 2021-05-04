Москва, 4 мая, 2021, 19:25 — ИА Регнум. Временный запрет на вывоз из Российской Федерации гречихи, крупы грубого помола из нее и обрушенного гречневого зерна вводит с 5 июня 2021 года правительство страны. Соответствующее постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.

ИА REGNUM Гречка

«Установить с 5 июня по 31 августа включительно временный запрет на вывоз из РФ (гречневое зерно обрушенное, гречиха, крупа грубого помола из гречихи)», — говорится в документе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Министерстве сельского хозяйства РФ сообщили, что не допустить резких колебаний цен на гречиху и гречневую крупу на внутреннем рынке РФ позволит временное ограничение экспорта из страны.

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