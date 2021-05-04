Рим, , 19:22 — REGNUM По данным на вечер вторника, 4 мая, в Италии умерли 121 738 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 305 (днем ранее — на 256), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 9116 (днем ранее — на 5948).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 059 821 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 413 889 человек — на 9669 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 6 379 737 человек, что составляет 10,59% населения Италии.