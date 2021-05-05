Чебоксары, , 05:53 — REGNUM В сельскохозяйственных организациях Чувашии ежегодно снижается количество специализированной техники — тракторов, комбайнов и машин для посева. Это следует из данных Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В Янтиковском районе Чувашии Cap.ru

Данные приводится с 2017 года. Согласно представленной информации, количество тракторов с 2017 года по 2021 год в сельскохозяйственных организациях сокращалось почти ежегодно, с 1755 до 1533 — в итоге за четыре года стало на 222 трактора меньше (-12,6%).

Ежегодно уменьшалось и количество зерноуборочных комбайнов. За четыре года в сельхозорганизациях их стало меньше на 74 единицы (-18,7%) — автопарк сократился с 395 до 321.

Парк кормоуборочных комбайнов удаётся сохранить, хотя и его коснулось сокращение. Если в 2017 году насчитывалось 188 машин, то к 2021 году снизилось на 22 и осталось 166 (-11,7%).

Данные Чувашстата

В 2020 году сельхозорганизациях удалось частично обновить парк машин для посева, увеличив их с 599 до 630, хотя по сравнению с 2017 годом это на 103 единицы техники меньше (-14,5%).