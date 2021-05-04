Оренбург, , 19:21 — REGNUM 13 клубов Тинькофф Российской Премьер-лиги 2020/21 по футболу выступили против включения «Оренбурга» в высшую лигу. Об этом 4 мая сообщил «Рейтинг букмекеров».

У клуба имеются проблемы со стадионом: сейчас трибуны рассчитаны лишь на 7,5 тысяч человек. При этом регламент РПЛ требует, чтобы трибуны стадиона вмещали минимум 10 тысяч человек.

При этом «Сочи» и «Химки» воздержались от голоса. За включение «Оренбурга» проголосовал лишь «Урал» из Екатеринбурга.

После 40 сыгранных туров Футбольной Национальной Лиги 2020/21 «Оренбург» с 88-ю очками занимает вторую позицию в турнирной таблице.