Тобольск, Тюменская область, , 19:19 — REGNUM В Тюменской области вместо оштрафованного за репост запрещённого ролика депутата облдумы Юрия Юхневича (КПРФ) на выборы в региональный парламент собирается его супруга. Об этом сообщает обком КПРФ.

«Регина Юхневич заявила о готовности идти на выборы», — сообщат пресс-служба отделения КПРФ по Тюменской области.

Напомним, Юрий Юхневич оштрафован 3 марта 2021 года на одну тысячу рублей по ст. 20.29 КоАП РФ («Производство и распространение экстремистских материалов») за репост ролика, который запрещён в России. Данное решение Тобольского городского суда стало препятствием для его участие в выборной капании текущего года.

Напомним, выборы в Тюменскую областную думу намечены на 13 сентября 2021 года.

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