Киев, , 19:17 — REGNUM Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в очередной раз заявил, что страна ни в каком случае не будет пользоваться российской вакциной против коронавируса «Спутник V».

Об этом он сказал сегодня, 4 мая, через социальные сети.

Министр заявил, что его позиция по этому вопросу «принципиальная и неизменная», а также высказал обвинения в адрес России, которая якобы «через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру она пытается протолкнуть собственный «Спутник».

Степанов отметил, что ряд украинских политиков «сознательно или по глупости подыгрывают России», когда «навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их «дерьмом». Он призвал граждан «быть умнее, не верить фейкам, соблюдать не только личную, но и информационную гигиену».

ИА REGNUM напоминает, что на Украине складывается критическая ситуация с вакцинацией — пока власти заявляют о подписанных контрактах на 37 млн доз вакцин от коронавируса, включая 20 млн доз вакцины Pfizer, в реальности с момента начала вакцинации в феврале страна располагает лишь минимальными партиями препаратом сомнительного качества. Экс-президент Петр Порошенко заявил, что украинские врачи массово отказываются от получения прививок против коронавируса завезенной в страну индийской вакциной Covishield — «потому что говно привезли. И на сегодняшний день никто не знает, привезли это из-за коррупции или профнепригодности».