Копенгаген, , 19:14 — REGNUM Ювелирный дом Pandora, который производит самое большое количество ювелирных украшений в мире, больше не будет использовать натуральные бриллианты. Из этических соображений бренд отказывается еще от одного натурального материла, сообщает 4 мая AlJazeera.

Производитель доступных украшений отныне будет производить бриллианты в лабораториях. К такому решению фирма пришла через год после того, как отказалась от свежедобытых золота и серебра.

Первая коллекция с «синтетическими» алмазами появится в Лондоне в 2022 году, а потом будет распределена по другим странам.

«Среди миллениалов в особенности, понимание того, что такое сделанный в лаборатории алмаз несравнимо глубже, чем среди взрослого поколения, так что образование здесь также играет роль. Они больше переживают об устойчивом развитии окружающей среды», — сообщил генеральный директор Pandora Александр Ласик.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным социологических опросов, подавляющее большинство покупателей украшений с бриллиантами, не желают рассматривать синтетические бриллианты для важных жизненных событий, таких как помолвка, свадьба, дни рождения близких, инвестиции и пр. В целом, потребители воспринимают синтетические камни как искусственный материал, фальшивку и предпочитают природные. Предложение о замужестве с кольцом с синтетическим камнем выглядит излишне двусмысленным. В таких случаях предпочитаются, безусловно, камни натурального происхождения с исключительными природными и неповторимыми свойствами.