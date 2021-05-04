Москва, , 19:07 — REGNUM 25-летний российский таранный форвард московского «Динамо» Николай Комличенко может продолжить карьеру в другом столичном клубе. Руководство ЦСКА намерено арендовать нападающего. Об этом 4 мая сообщил Metaratings.

В текущем сезоне Комличенко принял участие в 24-х матчах Российской Премьер-лиги, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и голевой передачей. В рамках Лиги Европы на счету нападающего один гол.

Комличенко перешел в «Динамо» 25 января 2020-го года из «Млады Болеслав» за 3,5 миллиона евро.