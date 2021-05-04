Ростов-на-Дону, , 19:06 — REGNUM «Донская торговая компания», которая является оператором продовольственной ярмарки на землях старого аэропорта Ростова-на-Дону, потратит на охрану территории 5,5 млн рублей. Охранные услуги предприятие «Цицерон» будет оказывать до конца 2021 года.

Деньги на охрану ярмарки выделены из собственных средств оператора. Дежурство будет круглосуточным. Охранники должны соблюдать правопорядок, организовать контроль-пропускной режим на центральном входе.

ИА REGNUM сообщало, что «Донская торговая компания» является дочерним предприятием правительственной структуры — АО «Региональная корпорация развития». С собственником аэропорта компания заключила договор аренды на 11 месяцев.

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