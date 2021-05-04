Москва, , 18:59 — REGNUM В Российской Федерации в апреле текущего года на 366,9 млрд рублей вырос объем наличных финансовых средств в обращении, поступивших через банки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ЦБ.

Отмечается, что с начала 2021 года это самый резкий отток в наличность.

Так, сезонное изъятие и возврат средств в безналичную форму наблюдалось в январе, отток средств в феврале был небольшим (121,1 млрд руб.), количество наличных у населения сократилось на 29,7 млрд рублей в марте.

По мнению экспертов, среди причин резкого увеличения спроса на наличные — реакция на заявления об отключении РФ от SWIFT и подготовка жителей страны к майским праздникам.