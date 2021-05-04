Ижевск, , 18:59 — REGNUM Пятеро школьников из Ижевска пострадали при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. Всего в составе ижевской группы был 31 кадет и четверо сопровождающих, сообщили в мэрии города.

Группа была размещена в гостинице «Вечный зов — Кожуховская», во время возгорания представители Удмуртии были оперативно эвакуированы из здания. По словам директора Кадетской школы Надежды Горяйновой, всех ижевских кадетов готовят к выписке, они вернутся в гостиницу к своей группе, которая перемещена в другой отель, вечером 4 мая.

Как и планировалось ранее, 5 мая школьники покинут Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 3 на 4 мая в гостинице «Вечный зов — Кожуховская» в Москве произошел пожар. В результате возгорания были госпитализированы 14 человек, включая восемь детей. Двое взрослых погибли, один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

На момент инцидента в отеле находилось около 300 человек, 100 из которых — дети. По данным департамента московского департамента образования, Делегация из Уфы в составе 27 кадетов и четверых сопровождающих уже уехали из Москвы, группы из Братска и Ижевска планируют покинуть столицу в ближайшее время, им предложено питание и размещение на площадках образовательных учреждений.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека»). В прокуратуре Москве сообщили, что в здании была неисправна система противопожарной защиты.