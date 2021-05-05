Чебоксары, , 07:10 — REGNUM В Чувашии пожилого жителя подозревают в убийстве односельчанки, которая была задушена. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Фигурантом уголовного дела стал 64-летней житель Марпосадского района. Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 30 апреля 2021 года в одном из переулков сельского населённого пункта.

По данным правоохранителей, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 56-летней односельчанкой из личных неприязненных отношений, «повалил женщину на землю, схватил за шею и стал душить до тех пор, пока потерпевшая не скончалась».

Подозреваемый задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор жителю Козловского района, который убил знакомого из-за сигарет. Это второе убийство, совершенное подсудимым — в результате он получил 11,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Подробнее: Конфликт из-за пачки сигарет в Чувашии завершился убийством