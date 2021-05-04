Анкара, , 19:06 — REGNUM Лидер Партии национального движения Девлет Бахчели 4 мая на пресс-конференции в турецком парламенте заявил, что идёт подготовка предложений, состоящих из 100 пунктов, по разработке новой конституции Турции. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Наша партия почти закончила подготовку предложений по новой конституции Турции. Наше предложение состоит из 100 пунктов. Наше основное обещание выполнено. Предварительный этап практически завершён», — отметил он.

Бахчели подчеркнул, что споры по поводу конституции Турции разворачиваются в турецком обществе уже почти 145 лет. По его словам, конституция, в основе которой лежат взаимные обязательства между государством и нацией, является неизменным условием.

«Написание конституции — неизбежная задача. Конституция, которая разработана на основе общественного соглашения, является главным стимулом прогресса и сплоченности нации», — указал Бахчели.