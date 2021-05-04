Вашингтон, 4 мая 2021, 19:19 — REGNUM Американский актёр Марк Уолберг показал подписчикам свою располневшую фигуру. Он опубликовал фото в своём Instagram-аккаунте 4 мая.
https://www.instagram.com/p/CObTGQcrqb3/
«От фото слева — 3 недели дотого, что сейчас», — подписал коллаж Уолберг. Также актёр поблагодарил за приготовление блюд своего шеф-повара Лоуренса Дюрана.
Добавим, что Марк Уолберг располнел намеренно — он готовится к съёмкам в фильме «Папаша Стю». В одном из интервью ранее актёр говорил, что ему предстоит набрать 13 килограммов.
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