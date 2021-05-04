Париж, , 18:54 — REGNUM 36-летнему Мохамеду, алжирцу, 13 лет проживающему во Франции, было отказано в получении французского гражданства из-за того, что он слишком много работал. Об этом 4 мая сообщает Le Parisien.

Его запрос на получение гражданства был отклонён из-за того, что в 2018 году, работая в качестве охранника, он превысил установленное законом максимальное время работы в месяц в 151 час.

По словам самого Мохамеда, тогда он работал одновременно на трех предприятиях. «Я думал, что делаю хорошо, хотел работать и платить налоги … Я всегда верил в справедливость во Франции, именно это давало мне силы не опускать руки».

Министр-делегат по делам гражданства Марлен Шиапп написала в своем Twitter, что «попросила администрацию перепроверить это дело. Положительный ответ будет дан этому господину!»

Читайте ранее в этом сюжете: Мужчину депортировали из Франции за толкотню в парижском метро