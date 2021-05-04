Бразилиа, , 18:54 — REGNUM Три ученика и учитель стали жертвами нападения злоумышленника на школу в бразильском штате Санта-Катарина. Об этом 4 мая сообщает информационный портал G1.

Сообщение о нападении на школу поступило в полицию около 09:30 по местному времени. Злоумышленник вошёл в школу, где обучаются дети младшей возрастной группы, и напал на учеников. Его жертвами стали трое детей и учитель. Возраст погибших не сообщается.

По предварительным данным, нападавший задержан, это 18-летний молодой человек. Мотивы подозреваемого в нападении на школу неизвестны. В настоящее время здание школы оцеплено полицией, начато расследование инцидента.

Ранее ИА REGNUM сообщало о нападении злоумышленника на двух человек возле школы в шведском Стокгольме.

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