Ульяновск, , 08:51 — REGNUM В Ульяновске выбрали лучшие проекты, которые представили горожане для получения бюджетного финансирования. Из 49 инициатив поддержку получат 20, сообщается на сайте гордумы.

Речь идёт об инициативных проектах по развитию городских территорий. Первоначально они рассматриваются на сходах граждан, а затем передаются в мэрию города. По итогам конкурсного выбираются лучшие проекты, которые получат бюджетное финансирование: в этом году из 49-ти проектов прошли отбор 20.

В частности, поддержаны проекты по строительству детской велосипедно-роликовой дорожки, площадки для выгула собак, мини скейт-парка, сцены у Дома культуры, сетей освещения и безопасного пешеходного перехода через овраг.

На реализацию инициатив из муниципального бюджета выделят 31,5 млн рублей, размер поддержки составит от 500 тыс. до 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, парк Победы в Ульяновске, который был заложен 59 лет назад, планируют благоустроить в 2022 году. В частности, будет организовано устройство входной группы, которую планируется выполнить в виде триумфальной арки. Отметим, что в парке представлена боевая техника времен Великой Отечественной войны и открыта Аллея Героев Советского Союза.

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