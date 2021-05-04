Париж, , 18:43 — REGNUM По информации парижской префектуры, в апреле на лестнице в парижском метро женщину толкнул мужчина «испанской национальности», теперь ему «запрещен въезд и пребывание на территории Франции». Об этом 4 мая сообщает Le Parisien.

Видео с камер видеонаблюдения было опубликовано в социальных сетях 17 апреля, на нем четко видно, как мужчина намеренно толкает женщину на лестнице в метро. Инцидент вызвал бурную реакцию общественности, в том числе министра-делегата по делам гражданства Марлен Шиапп, которая назвала данное происшествие недопустимым.

Нарушителем общественного порядка, запечатлённым на видео, является гражданин Испании, парижская префектура предписала ему покинуть территорию, и 2 мая он был депортирован в Испанию. Также мужчине «запрещается въезд и пребывание на территории Франции».

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