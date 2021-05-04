Кострома, 4 мая 2021, 19:15 — REGNUM В Костромской области из-за увеличения объёмов сброса воды с Рыбинского гидроузла подтопленными оказались 87 приусадебных участков. Об этом со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По информации на 4 мая, подтопление произошло в садовых товариществах «Садовод», «Борщино» и посёлке Прибрежный. Больше всего территорий — 60 участков — подтоплено в «Садоводе».
Как пояснили корреспонденту информационного агентства в МЧС и администрации Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района, все подтопленные участки и строения, расположенные в их границах, предназначены для сезонного проживания.
Кроме дачных участков воды Костромского разлива Горьковского водохранилища подошли к территориям нескольких баз отдыха, расположенных в границах посёлка Прибрежный. Эту информацию подтвердили на базе отдыха «Березка» и в загородном клубе «Прибрежный». С владельцами гостевого дома «Мон Плезир» и базы отдыха «Объект №100», расположенных на берегу разлива, корреспонденту ИА REGNUM связаться не удалось.
Напомним, подтопление территорий произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС начала наращивать объёмы спуска воды. На данный момент на ГЭС спускают в шесть раз больше воды, чем обычно, — 4500 кубометров в секунду. Это необходимо для того, чтобы держать уровень воды в Рыбинском водохранилище, заполнившемся из-за осадков и снежной зимы, ниже критических значений.
Читайте ранее в этом сюжете: Горьковское водохранилище подтопило костромские огороды