Кострома, 4 мая, 2021, 19:15 — ИА Регнум. В Костромской области из-за увеличения объёмов сброса воды с Рыбинского гидроузла подтопленными оказались 87 приусадебных участков. Об этом со ссылкой на данные ГУ МЧС России по региону сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС России по Костромской области Подтоплений территорий в Костромской области

По информации на 4 мая, подтопление произошло в садовых товариществах «Садовод», «Борщино» и посёлке Прибрежный. Больше всего территорий — 60 участков — подтоплено в «Садоводе».

Как пояснили корреспонденту информационного агентства в МЧС и администрации Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района, все подтопленные участки и строения, расположенные в их границах, предназначены для сезонного проживания.

«Это всё дачные хозяйства, куда граждане приезжают на летний период. Дома не зарегистрированы как строения для круглогодичного проживания, участки используются для садовых нужд», — сказал глава администрации Бакшеевского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской области Олег Сурков.

Кроме дачных участков воды Костромского разлива Горьковского водохранилища подошли к территориям нескольких баз отдыха, расположенных в границах посёлка Прибрежный. Эту информацию подтвердили на базе отдыха «Березка» и в загородном клубе «Прибрежный». С владельцами гостевого дома «Мон Плезир» и базы отдыха «Объект №100», расположенных на берегу разлива, корреспонденту ИА REGNUM связаться не удалось.

Напомним, подтопление территорий произошло вследствие того, что с 27 апреля Рыбинская ГЭС начала наращивать объёмы спуска воды. На данный момент на ГЭС спускают в шесть раз больше воды, чем обычно, — 4500 кубометров в секунду. Это необходимо для того, чтобы держать уровень воды в Рыбинском водохранилище, заполнившемся из-за осадков и снежной зимы, ниже критических значений.