Тюмень, , 18:42 — REGNUM В Тюменской области за мошенничество при проведении хирургических операций предстанет врач железнодорожной больницы. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По данным следствия, в период с 2018 по 2020 годы обвиняемый врач вводил в заблуждение пациентов, получая деньги за операции, которые проводятся бесплатно. Таким образом гражданам причинен ущерб на сумму свыше 350 тыс. рублей, выявлено 24 преступных эпизода.

Медик обвиняется по ч. 2 ст. 159 и ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Уголовное жело для рассмотрения по существу направлено в Калининский районный суд Тюмени.