Минск, , 18:37 — REGNUM Более 80 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств лишил званий президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом 4 мая сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что вопрос о лишении экс-военнослужащих и сотрудников силовых ведомств воинских званий инициировали перед президентом Белоруссии руководители силовых ведомств за дискредитирующие поступки в период обострения обстановки в стране.

Указывается, что отдельные военнослужащие и сотрудники силовых ведомств «нагнетали протестные настроения в обществе, организовывали и участвовали в несанкционированных мероприятиях, размещали в сети интернет экстремистские материалы, призывали к радикальным действиям, публиковали личные данные государственных служащих, журналистов, сотрудников правоохранительных органов, выступали с обвинениями, оскорблениями и угрозами в их адрес».

Подобные действия были квалифицированы как несовместимые со статусом военнослужащего и сотрудника силовых ведомств. Кроме того, в отношении ряда силовиков возбуждены уголовные дела по статье об организации терроризма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что суд в белорусском городе Гомеле приговорил к лишению свободы четырёх сторонников экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

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