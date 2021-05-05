Чебоксары, , 05:34 — REGNUM В Чебоксарах в галерее культурного центра «Полигон» состоится открытие выставки «Территория Победы». В экспозиции — работы фотокорреспондентов из собрания московского мультимедиа арт-музея. Жители Чувашии увидят известные мгновения Великой Отечественной войны и триумф Победы, сообщил ИА REGNUM руководитель центра Михаил Кузьмин.

На выставке представлено более 50 известных работ советских военных фотокорреспондентов — черно-белая и цветная кинохроника Великой Отечественной войны из фондов музея. На них запечатлена история, начинающаяся от трагических событий 1941 года до триумфальной встречи победителей в 1945 году. Панорамы полей сражений чередуются с портретами простых людей, переживающих ужасы войны.

«Сегодня это художественное наследие, вошедшее в анналы мировой документальной фотографии, сохраняет уроки истории, которые не должны повториться», — говорят организаторы.

Уточняется, что на выставке можно будет увидеть работы Дмитрия Бальтерманца, Эммануила Евзерихина, Сергея Коршунова, Георгия Липскерова, Владислава Микоша, Марка Редькина, Всеволода Тарасевича, Евгения Умнова, Евгения Халдея, Аркадия Шайхета.

Выставка откроется 7 мая и будет работать по 6 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в День Победы пройдёт парад, но без зрителей. Участников шествия — а это более 1,5 тыс. человек — планируют обследовать на коронавирус, чтобы избежать вспышки заболевания.