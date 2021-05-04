Лондон, , 19:15 — REGNUM Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен 4 мая обсудили совместные действия в отношении России и Китая. Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

Переговоры прошли в рамках встречи глав МИД стран «Большой семёрки» (G7) в Лондоне.

Блинкен подтвердил приверженность Белого дома к улучшению взаимоотношений между США и ЕС, а также обсудил с Боррелем американо-европейский саммит, который должен пройти в июне этого года.

Помимо этого, дипломаты обговорили способы укрепления общих американо-европейских приоритетов, включая Россию, Иран, Китай, Афганистан и Сомали.

Напомним, что Боррель заявил 22 марта, что Россия «всё больше и больше» отдаляется от Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель в угоду Вашингтону продолжает развивать свою антироссийскую риторику. Удобной площадкой для этого стал саммит стран НАТО на уровне глав МИД.