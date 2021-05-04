Ижевск, , 18:25 — REGNUM В Удмуртию поступила крупная партия вакцин от коронавируса. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

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В частности, республика получил 11,135 тыс. комплектов вакцины «Спутник V» и 8,1 тыс. комплектов препарата «ЭпиВакКорона». Сейчас препараты для прививок распределяют по медицинским организациям республики.

До настоящего момента в регион поступило около 110 тыс. комплектов вакцин от коронавируса от трёх отечественных производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 4 мая в Удмуртии прививку от коронавируса сделали 87 135 человек. Второй компонент препарата получили 55 520 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

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