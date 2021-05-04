Манчестер, Великобритания, , 18:23 — REGNUM 4 мая в Манчестере на стадионе «Этихад» состоится ответный матч полуфинала Лиги Чемпионов по футболу сезона 2020/21 «Манчестер Юнайтед» — «Пари Сен-Жермен». На матче будет работать нидерландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кейперсом. Помогать судье будут Сандер ван Рокель и Эрвин Зейстра. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Первый матч двухматчевого противостояния завершился победой «горожан» со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе «Манчестер Сити» отметились Кевин де Брёйне и Рияд Марез. Единственный мяч парижской команды забил Маркиньос на 15-й минуте встречи.

Опорный полузащитник «Пари Сен-Жермен» Идрисса Гейе пропустит сегодняшнюю встречу из-за красной карточки, полученной в первом матче противостояния.