Москва, , 18:22 — REGNUM В Российской Федерации в период пандемии коронавируса значительная доля населения «выпала» из среднего класса и попала в бедность, а не в «протосредний класс». Об этом заявил ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов в интервью телеканалу РБК.

По его словам, «дефектом нашей политики» можно назвать то, что государство не поддерживало представителей среднего класса, а поддерживало производство.

Кузьминов отметил, что представителями среднего класса, у «которых есть возможность выбирать», поддерживаются «любые инновации потребления и инновации в экономике».

По его мнению, снижение реальных доходов части граждан является главным вызовом, с которым страна должна справляться уже сейчас. Ректор ВШЭ считает, что «традиционными методами, то есть поддержкой самых слабых», решать эту проблему нельзя.

По его словам, с точки зрения политики «взрывоопасен» переход представителей среднего класса в категорию бедных. Пока, считает Кузьминов, политических последствий на обеднение среднего класса нет, но «ответ ещё придёт».