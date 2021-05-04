Кемерово, , 18:11 — REGNUM В водоемах Кемеровской области за минувшие выходные дни утонули четыре человека: три случая зарегистрировано в Таштаголе и один в Новокузнецком районе. По данным фактам проводятся доследственные проверки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Так, в Таштаголе 22 — летняя женщина с подругой распивали спиртное на берегу реки Кондома в районе п. Спасск. Они зашли в воду. На берег вернулась только одна. Она не смогла пояснить следствию детали произошедшего.

В свою очередь 69-летний мужчина также в состоянии алкогольного опьянения ушёл к реке Шалыменок и не вернулся. Его тело в воде заметил местный житель.

Ещё два случая, в Таштаголе и Новокузнецком районе, произошли с 55-летним и 36-летним мужчинами — они катались на лодках в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и причины смерти потерпевших.