Рим, , 18:10 — REGNUM Поддержать меры по введению паспортов вакцинации от COVID-19 намерены главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20). Об этом 4 мая сообщает агентство Bloomberg.

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Встреча глав туристического сектора стран G20 состоялась в формате видеосовещания в рамках председательства Италии в G20. В проекте документа, который приводит агентство, отмечается, что благодаря пандемии представилась возможность сформировать более устойчивый к различного рода форс-мажорным ситуациям жизнеспособный туристический сектор.

Также главы туризма пояснили, что туризм и возобновление путешествий крайне важно для восстановления мировой экономики, пострадавшей в период пандемии, в связи с прямым и непрямым влиянием данного сектора на остальные.

Министры туризма стран G20 выразили уверенность в том, что инициатива с введением паспортов вакцинации от COVID-19 положительно повлияет на восстановление туристического сектора и на мировую экономику в целом.

Напомним, проект цифрового сертификата о вакцинации от COVID-19 был представлен Еврокомиссией в марте текущего года. Предполагается, что документ получат не только прошедшие вакцинацию от COVID-19, но и переболевшие. Срок действия паспортов предлагалось сделать до официального окончания пандемии.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала с осторожностью подходить к вопросу о введении паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок. На настоящее время в мире существует только один сертификат вакцинации международного образца, подтверждающий прохождение вакцинации (ревакцинации) от жёлтой лихорадки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сертификаты вакцинации от COVID-19 начнут действовать в Евросоюзе в середине июня 2021 года.

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