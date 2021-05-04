Торонто, Канада, , 19:18 — REGNUM На протяжении последней недели в городе Листоуэл в Канаде разгорается словесная война, главным орудием в которой являются дорожные объявления. Противостояние захватило всех жителей города и граждан по всему миру, сообщает 4 мая BBC.

«Добавляйте нас в войну знаков. Потому что мы хорошие спортсмены.» BBC

Все началось с битвы двух компаний в Онтарио — Speedy Glass против Dairy Queen (DQ) — и с тех пор разрослось по всему городу и даже за его пределы.

Местные жители решили присоединиться и начали создавать смешные словосочетания и целые предложения для своих рекламных щитов, которые обычно выставляют у дороги. Теперь на дорогах можно найти тысячи знаков, представляющих местный бизнес.

«Я просто обожаю это! Проехался по городу перед работой, чтобы проверить все знаки!!», — написал один из жителей на своей странице в Facebook.

Другой добавил: «Спасибо, что начал все это, Тревор! Такая позитивная атмосфера по всему городу. Люблю это».

Отмечается, что новое хобби помогло отвлечься канадцам от переживаний по поводу пандемии коронавируса и объединиться друг с другом.