Вашингтон, , 19:14 — REGNUM Амерканская певица Билли Айлиш ответила на вопросы 23 американских знаменитостей в рамках шоу Ask a legend. Видео было опубликовано 4 мая на YouTube-канале British Vogue.

Свой вопрос певице задали Джастин Бибер, Мисси Эллиот, Орландо Блум, Холли Берри, Аврил Лавин, Тим Бёртон и многие другие известные люди. Например, хип-хоп исполнитель Доминик Файк поинтересовался у Билли Айлиш, что она в последний раз делала в своей жизни впервые. Она ответила, что вчера впервые сходила на свидание.

Ранее, Билли Айлиш опубликовала снимки с фотосессии для журнала Vogue. Одна из фотографий за шесть минут набрала шесть миллионов отметок «нравится», что стало рекордом в Instagram.

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