Новосибирск, 4 мая, 2021, 17:59 — ИА Регнум. В Новосибирске почти треть тротуаров требует ремонта. Об этом «РБК Новосибирск» сообщили в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города. По официальным данным, общая площадь тротуаров улично-дорожной сети Новосибирска — более 1660 тыс. кв. м. Из них около 30% требует ремонта.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Новосибирск

В городской администрации уточнили, что в «настоящее время план мероприятий на текущий год ещё не сформирован. Его формирование планируется завершить в текущем месяце.