Челябинск, , 17:56 — REGNUM В Челябинске на автобазе ООО «Общественный городской транспорт» оказались повреждены два автобуса. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, инцидент произошёл ещё 1 мая. У автобусов выбило стёкла. Источники портала считают, что причиной хлопка стал разгерметизировавшийся газовый баллон. Впрочем, официально эту версию опровергают и заявляют, что причиной стало лопнувшее колесо.

В мэрии отметили, что стёкла уже заменили и автобусы снова выходят на линию. А глава города Наталья Котова поручила провести по факту ЧП служебную проверку.