Таллин, , 17:55 — REGNUM Портал Sputnik Meedia и активисты шествия «Бессмертный полк в Таллине» проводят совместную онлайн-акцию «Чтобы помнили» по сохранению памяти о воинах-победителях в Великой Отечественной войне.

Как сообщил портал sputnik-meedia.ee, активисты таллинского «Бессмертного полка» будут передавать редакции присланные им на страницу сообщества в социальной сети Facebook истории фронтовиков, а журналисты Sputnik Meedia обработают полученный материал, превратив его в статьи, которые опубликуют как на сайте, так и в профильных группах соцсети.

Как заявил один из организаторов акции «Бессмертный полк в Таллине», член правления объединения «Российские соотечественники Европы» Алексей Есаков, «ничто не вечно под луной, и такой цифровой след о подвиге человека может также затеряться и исчезнуть. И все же это еще одна возможность, выражаясь словами из известной песни, напомнить миру спасенному о том, кому он обязан своим существованием».