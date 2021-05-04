Махачкала, , 17:54 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело по факту пропажи девятилетнего мальчика. Его ищут со 2 мая, однако до сих о месте нахождения ребенка ничего не известно. Следственный комитет возбудил дело по статье УК РФ об убийстве несовершеннолетнего, сообщили 4 мая в СКР по региону.

Как установлено, девятилетний житель села Шаумян Кизлярского района Гаджимагомед Курамагомедов вышел из дома погулять около 15:30 2 мая. Домой мальчик ни в этот день, ни на следующие не вернулся.

На поиски ребенка отправились сотрудники МВД и МЧС, волонтеры и члены поискового движения «ЛизаАлерт». В поисковых работах задействованы также беспилотные летательные аппараты.

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