Таллин, , 17:53 — REGNUM Решение российской авиакомпании «Аэрофлот» отменить регулярные рейсы в столицу Эстонии закономерно на фоне активной антироссийской деятельности официального Таллина. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор издания столичной мэрии stolitsa. ee Алекссндр Чаплыгин сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Самолеты авиакомпании «Аэрофлот» Андрей Грук © ИА Красная Весна

«Непонятно, почему мои коллеги делают вид, что им неизвестна причина отмены рейсов «Аэрофлота». В конце недели Россия официально объявила Эстонию недружественным государством, и отмена прямых рейсов — первое следствие этого шага», — написал он.

По мнению Чаплыгина, решение государственной авиакомпании не будет последним в подобном перечне: «Какие нас ещё ждут сюрпризы, можно только догадываться, но вряд ли они будут приятны для жителей Эстонии».

Ранее эстонские СМИ сообщали, что с официальных сайтов по продаже билетов «Аэрофлота» с начала мая пропало направление в столицу Эстонии. Купившим билеты заранее авиакомпания присылает сообщения со следующим содержанием: «Уведомляем вас, что в связи с отсутствием разрешения на выполнение полетов Ваш рейс отменен. Приносим извинения за причиненные неудобства».

Регулярные рейсы Москва — Таллин и обратно выполнялись авиакомпанией до марта 2020 года, когда они были приостановлены в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. 25 апреля 2021 года состоялся первый рейс после восстановления авиасообщения, но он и стал пока последним.