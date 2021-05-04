Сараево, , 17:53 — REGNUM В Боснии и Герцеговине не осталось ни одной составляющей, которая могла бы объединить государствообразующие народы, и поэтому настанет время, когда они мирно разойдутся в разные стороны. Об этом заявил председатель Президиума БиГ Милорад Додик 3 мая.

По словам Додика, парламент Республики Сербской должен сформулировать собственную платформу для переговоров с Федерацией БиГ, а также с бошняками и хорватами как государствообразующими народами Боснии и Герцеговины о том, каким в будущем должно стать их государство. При этом Додик подчеркнул, что эта дискуссия должна происходить без участия иностранцев. Он добавил, что иностранцы долго пытались сделать из БиГ государство, которое соответствовало бы их желаниям, но это оказалось «нежелательным экспериментом».

Додик сказал, что в БиГ не может идти речи о каком-то «конституционном патриотизме», который был бы приемлем для всей страны.

«В Федерации БиГ бошняки заявляют о том, что они являются боснийскими патриотами. Пускай они думают, что хотят, но Боснии и Герцеговине нужен другой патриотизм. Сербского и хорватского патриотизма, насколько я вижу, нет, поэтому тут нельзя ничего построить», — цитирует слова Додика агентство «Танюг».

Напомним, что Милорад Додик ранее неоднократно заявлял, что Республика Сербская не видит свое будущее в рамках государства Босния и Герцеговина. Он также отмечал, что мировое сообщество не может позволить сепаратистскому Косово отделиться от Сербии и при этом отказывать Республике Сербской в праве сделать то же самое.