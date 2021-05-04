Рига, , 17:52 — REGNUM Попытки водителя автомобиля BMW третьей серии резко развернуться на автодороге возле АЗС закончились плачевно, а нелепые попытки снять с себя вину перед полицией вызвали ироничные комментарии в соцсетях страны.

Как сообщил портал tvnet. lv, 1 мая водитель автомобиля устроил скандал на заправке в Кекаве, требуя своего обслуживания. Но работница ему в этом отказала, сославшись на сильный запах спиртного и неадекватное поведение. Мужчина вернулся в машину, автомобиль стал делать резкие развороты вокруг территории автозаправки и в итоге оказался в канаве. Водитель не справился с управлением, сбив по дороге еще и ограждение.

Пытаясь избежать ответственности, 20-летний мужчина перелез на заднее сиденье, хотя находился в машине один. Прибывший наряд полиции установил 2,5 промилле алкоголя в его организме. Кроме того, выяснилось, что до этого водитель BMW успел расстаться с правами.

Видео с камер наблюдения АЗС стало вирусным в соцсетях Латвии и уже активно комментируется, в основном, иронично. Большинство предлагает водителю порадоваться, что он вообще остался живым в такой ситуации.