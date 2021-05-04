Новосибирск, , 17:52 — REGNUM В Новосибирске перенесли дату отключения теплоснабжения. Ранее сообщалось, что тепло в домах новосибирцев начнут отключать 5 мая.

«Завтра постановление о завершении отопительного сезона передадут на подпись. 5 и 6 мая отопление в домах еще будет», — сообщили «НГС Новостям» в департаменте ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска.

При этом новая дата завершения отопительного сезона станет известна на этой неделе.

30 апреля стало известно, что с 11 мая в Новосибирске начнутся испытания теплосетей, во время которых в некоторых районах не будет горячей воды. НГС опубликовал карту отключений весной и летом 2021 года.