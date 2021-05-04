Москва, , 17:48 — REGNUM Прививать от COVID-19 пациентов из группы риска до их выписки из больницы предложил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 4 мая в ходе селекторного совещания с регионами по вопросам борьбы с распространением COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

Мурашко отметил, что граждане пожилого возраста и люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом, остаются в приоритете. Глава Минздрава призвал сделать процесс вакцинации от COVID-19 максимально удобным для данных групп граждан.

Руководитель Минздрава РФ предложил проводить вакцинацию людям из группы риска перед их выпиской из больницы со стационарного лечения. При этом Мурашко подчеркнул, что вакцинация должна быть исключительно добровольной.

Также глава Минздрава добавил, что в обязательном порядке следует обеспечить преемственность вакцинации. Гражданин, получивший первую инъекцию препарата от COVID-19 в стационаре, должен быть приглашён для получения второй дозы вакцины в амбулаторное учреждение по месту жительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ситуация в России, по словам главы Минздрава РФ Мурашко, остаётся напряжённой и решение о смягчении ограничительных мер должно приниматься в отдельно взятом регионе исходя из эпидемиологической обстановки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Минздрава России заявил о напряжённой ситуации с COVID-19 в стране